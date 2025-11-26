Rivincita Chilwell sul Chelsea: "Io al Mondiale? Sarebbe un dito medio verso tanti"

Dopo una conclusione infelice del suo rapporto con il Chelsea, Ben Chilwell sta rilanciando la sua carriera al club francese dello Strasburgo, guadagnandosi anche la considerazione da parte del ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel.

Chilwell infatti è stato richiamato da Tuchel nelle ultime due amichevoli, dopo il suo rientro dall'infortunio, anche se la sua presenza nella lista dei giocatori che prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo nel 2026 non è certa. C'è da considerare che Tuchel lo ha tenuto in stretta considerazione fino a qui, quando è stato bene. Inoltre i due hanno vinto assieme la Champions League ai tempi del Chelsea, nel 2021.

Parlando prima della sfida ad un altro suo ex club, il Crystal Palace in Conference League, Chilwell ha detto alla BBC Sport: "Che storia sarebbe se andassi alla Coppa del Mondo dopo essere stato nella squadra riserve (del Chelsea). Sarebbe il più grande dito medio per tante persone, il che rappresenta per me è una motivazione. Il Chelsea è stato onesto con me e non c'è risentimento da parte mia, ma ovviamente ho un ego, quindi sarebbe una bella sensazione dimostrare che alcune persone si sbagliano".

Poi ha aggiunto: "Probabilmente 99 persone su 100 dicono: 'No, non ci va, ed è impossibile che vada alla Coppa del Mondo'. Tuchel? Abbiamo avuto conversazioni da quando ha ottenuto il lavoro in Inghilterra. Cercherò di fare bene".