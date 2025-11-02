Pericolo fuga Real: il Barcellona deve rispondere per il -5 dalla vetta
Prosegue l'11^ giornata nella Liga spagnola. Dopo le vittorie di Real Madrid e Atletico di ieri, rispettivamente contro Valencia (4-0) e Siviglia (3-0), oggi toccherà al Barcellona che alle 18.30 ospiterà l'Elche. Con una vittoria i blaugrana di Hansi Flick si riporterebbero al secondo posto a -5 dai blancos.
Di seguito il programma completo della giornata nel campionato spagnolo, con la classifica aggiornata e i risultati dei match già giocati e la classifica dei marcatori.
LALIGA, 11ª GIORNATA
Venerdì 31 ottobre
Getafe - Girona 2-1
Sabato 1 novembre
Villarreal - Rayo Vallecano 4-0
Atlético Madrid - Siviglia 3-0
Real Sociedad - Athletic 3-2
Real Madrid - Valencia 4-0
Domenica 2 novembre
Levante - Celta Vigo ore 14
Alavés - Espanyol ore 16.15
Barcellona - Elche ore 18.30
Betis - Maiorca ore 21
Lunedì 3 novembre
Oviedo - Osasuna ore 21
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Real Madrid 30*
2. Villarreal 23*
3. Barcellona 22
4. Atlético Madrid 22*
5. Espanyol 18
6. Getafe 17*
7. Betis 16
8. Rayo Vallecano 14*
9. Elche 14
10. Athletic 14*
11. Siviglia 13
12. Alavés 12
13. Real Sociedad 12*
14. Celta Vigo 10
15. Osasuna 10
16. Levante 9
17. Maiorca 9
18. Valencia 9*
19. Oviedo 7
20. Girona 7*
*una gara in più
Classifica marcatori aggiornata nella Liga spagnola:
13 gol: Mbappé (Real Madrid)
7 gol: Julian Alvarez (Atletico Madrid)
6 gol: Etta Eyong (Levante)
5 gol: Muriqi (Maiorca) e Vinicius (Real Madrid)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.