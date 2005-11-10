Nuova avventura nel calcio europeo per Philip Platek, ex presidente dello Spezia dal 2021 al 2024. L’imprenditore statunitense è infatti entrato nel Consiglio d’Amministrazione del Cracovia in Polonia, club rilevato dal fratello Robert Platek, ex patron dello Spezia, nell’agosto del 2025 dopo l’addio al club ligure di qualche mese prima. Lo ha comunicato lo stesso club polacco attraverso una nota ufficiale in cui si annunciano i vari cambiamenti dirigenziali.

Il comunicato del Cracovia

KS Cracovia SA annuncia che, durante l'Assemblea Generale degli Azionisti tenutasi il 17 novembre 2026, è stata deliberata la nomina di un nuovo Consiglio d’Amministrazione composto da Tiago Lopes, Philip Platek, Filip Curyło, Marcin Stefaniak e Robert Zech.

Philip Platek è membro del Platek Football Group ed ex Presidente dello Spezia Calcio, con una vasta esperienza nella gestione di organizzazioni sportive nei mercati internazionali. Insieme al fratello Robert, ha partecipato alla realizzazione degli investimenti del gruppo, tra cui lo sviluppo della squadra portoghese Casa Pia AC.

Tiago Lopes è un manager sportivo di grande esperienza, attualmente Amministratore Delegato di Casa Pia AC. Ha svolto un ruolo chiave nella promozione del club nella Primeira Liga portoghese, concentrandosi sullo sviluppo sostenibile e sulla professionalizzazione delle strutture sportive e operative.

Filip Curyło torna a far parte del Consiglio d’Amministrazione, carica che aveva già ricoperto in passato. È un avvocato stimato e socio dello studio legale di Cracovia Śliz i Curyło Adwokaci. La sua attività professionale comprende il diritto sportivo. Ha inoltre una vasta esperienza in materia di governance aziendale, maturata ricoprendo incarichi nei consigli di sorveglianza di diverse società commerciali. Ha completato studi post-laurea in marketing sportivo presso la Scuola di Economia di Varsavia ed è anche consulente presso la Camera di Commercio e Industria di Cracovia.

Marcin Stefaniak vanta una solida esperienza nel marketing, nella comunicazione aziendale e nella costruzione del marchio, avendo ricoperto posizioni dirigenziali presso importanti organizzazioni polacche e internazionali come PZU e ORLEN. La sua competenza in strategia commerciale, sponsorizzazioni, relazioni con i media e collaborazione con gli stakeholder supporterà le ambizioni del Club di sviluppare partnership commerciali, rafforzare il marchio Cracovia ed espandere la propria portata.

Robert Zech possiede una vasta esperienza internazionale in ambito commerciale, finanziario e di raccolta di capitali. Le sue conoscenze e competenze supporteranno gli sforzi del Club per rafforzare la propria posizione finanziaria, sviluppare opportunità commerciali e creare una solida base per la crescita a lungo termine.

Il Club desidera ringraziare gli attuali membri del Consiglio d'Amministrazione per il loro lavoro, l'impegno e il contributo alle attività e allo sviluppo del Cracovia.