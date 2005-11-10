Markus Krosche è pronto a prendere il comando delle operazioni di mercato del Milan, col dirigente tedesco che sarà in carica ufficialmente dal prossimo 1 gennaio. L'Eintracht Francoforte, proprio in questi minuti, ha intanto trovato il successore del prossimo uomo mercato del Milan.

Si tratta di Joti Chatzialexiou, ex del Norimberga che è stato ufficializzato dal club di Francoforte: "L'Eintracht e Joti Chatzialexiou hanno concordato una data di inizio del rapporto anticipata. Il nuovo ds inizierà il suo incarico con due mesi di anticipo rispetto a quanto previsto, a partire dal 1° dicembre 2026. La sua nomina era originariamente prevista per l'1 febbraio 2027".