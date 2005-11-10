Ufficiale
Krosche al Milan, l'Eintracht ha già trovato il nuovo ds: il comunicato su ChatzialexiouUfficiale
autore
Simone Bernabei
Simone Bernabei
Oggi alle 14:42Calcio estero
autore Simone Bernabei
18.11.2026 14:42Calcio estero
Dopo l'addio di Krosche, destinato al Milan, il club tedesco ha trovato nel Norimberga il suo nuovo ds
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Markus Krosche è pronto a prendere il comando delle operazioni di mercato del Milan, col dirigente tedesco che sarà in carica ufficialmente dal prossimo 1 gennaio. L'Eintracht Francoforte, proprio in questi minuti, ha intanto trovato il successore del prossimo uomo mercato del Milan.
Si tratta di Joti Chatzialexiou, ex del Norimberga che è stato ufficializzato dal club di Francoforte: "L'Eintracht e Joti Chatzialexiou hanno concordato una data di inizio del rapporto anticipata. Il nuovo ds inizierà il suo incarico con due mesi di anticipo rispetto a quanto previsto, a partire dal 1° dicembre 2026. La sua nomina era originariamente prevista per l'1 febbraio 2027".
Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Oggi
14:42 Calcio esteroUfficiale
UfficialeKrosche al Milan, l'Eintracht ha già trovato il nuovo ds: il comunicato su Chatzialexiou
13:56 Calcio estero
Il Nizza nel mirino degli animalisti: "L'aquila Mefi va liberata, non è una mascotte"
13:42 Calcio estero
Pique discolpa Owono, l'allenatore del Tenerife non ci sta: "Riguardi l'azione, si poteva evitare"
13:27 Calcio esteroUfficiale
UfficialeOra è infortunato, ma sarà sempre indispensabile: l'Aston Villa rinnova il contratto di Onana
12:55 Calcio estero
Scaloni saluta il 2026 col sorriso: "Dobbiamo continuare a essere difficili da affrontare"
12:44 Calcio estero
Guler dopo il rinnovo: "Il mio sogno è lasciare il segno nella storia del Real Madrid"
12:26 Calcio estero
Argentina, un 2026 straordinario con un solo rimpianto. Bilancio a favore di Scaloni
13/11 Il modello Atalanta continua a produrre utili: 26,5 milioni nella stagione 2025/26 e record di ricavi a 325 milioni