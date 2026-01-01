Guardiola dà tre giorni di riposo al Man City: "Bevete caipirinha o daiquiri e godetevi la vita"

Nel momento più delicato della stagione, il Manchester City trova tre punti pesanti e rilancia la propria corsa al titolo. Il 2-1 sul Newcastle consente ai Citizens di portarsi a due lunghezze dall’Arsenal, atteso domenica dalla sfida con il Tottenham. Una vittoria tutt’altro che scintillante sul piano del gioco, ma fondamentale per classifica e morale.

Al termine della gara, Pep Guardiola ha sottolineato soprattutto il clima intorno alla squadra: “Il rapporto con i tifosi è stato il migliore della stagione. C’erano vibrazioni fantastiche e ne avremo bisogno fino alla fine. Non è stata la partita ideale, ma siamo stati una squadra, ed è questo che conta ora”.

Il tecnico spagnolo ha poi sorpreso tutti annunciando tre giorni di riposo: “Posso concederli ai ragazzi. Voglio che si rilassino, si godano la vita, bevano una caipirinha o un daiquiri. Avremo una settimana piena prima della prossima partita”. Il City tornerà infatti in campo sabato contro il Leeds United: “Non penseremo a cosa farà l’Arsenal. Conosco Daniel Farke, sarà una gara dura”.

Infine, parole al miele per Erling Haaland. Anche senza gol, l’attaccante ha fornito l’assist decisivo per la rete di O’Reilly: “Per me è stato l’uomo partita. Ha corso, pressato, aiutato in difesa. Senza di lui non avremmo vinto”.