Mauricio Pochettino è pronto a introdurre una novità senza precedenti nella storia del Manchester United. Nel suo nuovo staff tecnico, infatti, ci sarà anche una donna: si tratta di Silvia Tuyà Viñas, preparatrice atletica spagnola di 46 anni, che diventerà la prima professionista a far parte di un gruppo di lavoro dei Red Devils.

Dalla Nazionale USA a Carrington

Per Tuyà Viñas non sarà però una prima assoluta al fianco dell'allenatore argentino. Nell'ottobre 2024 era entrata nello staff della Nazionale statunitense guidata da Pochettino, diventando anche in quel caso la prima donna inserita ufficialmente nello staff tecnico della selezione americana. Laureata e dottore di ricerca in Scienze dell'attività fisica e dello sport, la specialista vanta una preparazione accademica di alto livello e parla inglese, spagnolo e catalano, un aspetto che faciliterà il suo inserimento in un ambiente internazionale come quello dello United. Il suo percorso è iniziato in un centro di alto rendimento a Barcellona, prima delle prime esperienze nel calcio con il Levante Las Planas nella stagione 2018/19.

Un rapporto nato ai tempi del Chelsea

Il legame con Pochettino affonda le radici nell'esperienza del tecnico al Chelsea. In quel periodo Tuyà Viñas e il suo mentore Gerard Moras Feliu avevano collaborato come consulenti esterni per offrire una prospettiva diversa sulla metodologia di preparazione fisica dei Blues. A Manchester lavorerà insieme agli storici collaboratori di Pochettino: Jesús Pérez, Miguel D'Agostino e Toni Jiménez, oltre al figlio del tecnico, Sebastiano Pochettino, che continuerà il suo ruolo di responsabile della preparazione scientifica.