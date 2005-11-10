Il Manchester United ha deciso di sanzionare quattro tifosi coinvolti nella protesta andata in scena durante la sfida di Champions League contro la Roma dello scorso novembre. I sostenitori avevano lanciato palline da tennis sul terreno di gioco di Old Trafford per contestare la proprietà del club, causando una momentanea interruzione della partita.

Un tifoso fermato per tre anni

Secondo quanto ricostruito, uno dei quattro supporter ha ricevuto un divieto di accesso allo stadio della durata di tre anni. Le linee guida disciplinari del Manchester United prevedono infatti questa sanzione per un'infrazione di "livello quattro" relativa al lancio di oggetti in campo. Il club ha ribadito di non poter adottare un atteggiamento morbido su episodi di questo tipo, indipendentemente dal significato della protesta. La società ritiene necessario tracciare un limite per evitare che il lancio di oggetti possa trasformarsi in situazioni più pericolose, con possibili conseguenze per giocatori e addetti ai lavori.

La rabbia dei tifosi e la crisi dello United

La protesta era nata contro la famiglia Glazer, con i tifosi dello Stretford End che avevano lanciato le palline al 20' della gara contro la Roma, quando lo United era già sotto 2-0 (sfida poi vinta in rimonta). Prima del match erano stati liberati anche centinaia di palloncini verdi e oro, colori simbolo della contestazione alla proprietà. La tensione resta alta anche per i risultati sul campo: il Manchester United ha vinto appena tre partite in stagione ed è precipitato nella zona retrocessione, al 18° posto con otto punti. Una crisi che ha portato all'esonero di Michael Carrick e alla successiva nomina di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore.