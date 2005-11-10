Nuovo accordo in vista in casa Real Madrid. Federico Valverde, riportano i principali media spagnoli, ha raggiunto un'intesa con il club per prolungare il contratto fino al 2031, due anni in più rispetto all'attuale scadenza fissata al 2029. Un riconoscimento importante per il centrocampista uruguaiano, diventato nel tempo una delle figure più rappresentative dello spogliatoio e ora pronto a vivere un'altra lunga fase della sua avventura al Bernabéu.

Dal "Pajarito" al capitano: Valverde sempre più centrale

Arrivato a Madrid a 18 anni dal Peñarol come una giovane promessa, Valverde ha conquistato spazio con lavoro e sacrificio, trasformandosi nel corso degli anni in un elemento imprescindibile. Il nuovo accordo non riguarda soltanto la durata del contratto, ma anche il suo peso all'interno della rosa: il classe 1998 sarà infatti uno dei giocatori più pagati della squadra, a conferma del nuovo status raggiunto. Il Real ha apprezzato soprattutto la sua capacità di adattarsi alle esigenze della squadra: con José Mourinho, Valverde ha spesso giocato anche da esterno, dimostrando grande disponibilità tattica. "Lo vedo come un giocatore importantissimo per la squadra. Il fatto che sia il capitano del Real Madrid gli dà una responsabilità diversa. Se necessario, potrà giocare anche da terzino sinistro", aveva spiegato il tecnico portoghese.

Numeri e leadership: il simbolo della nuova era

Valverde è il quarto giocatore più utilizzato da Mourinho in questa stagione e ha già inciso con tre gol e due assist. Ma il suo valore va oltre le statistiche: intensità, sacrificio e capacità di ricoprire più ruoli lo hanno reso un riferimento. A 28 anni, l'uruguaiano vanta già 14 trofei e 387 presenze con il Real Madrid, con 44 reti e 46 assist. Una crescita costruita passo dopo passo, dopo il passaggio dal Castilla e il prestito al Deportivo La Coruña prima del definitivo salto in prima squadra.