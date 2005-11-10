Nel calcio moderno, sempre più fluido e legato alle logiche del mercato, le storie di fedeltà assoluta a una sola maglia sono diventate rarità da custodire, tra queste spicca senza dubbio quella di Thomas Schaaf, nato a Mannheim il 30 aprile 1961 ma adottato calcisticamente e umanamente da Brema.

Difensore elegante e affidabile prima, allenatore visionario e pragmatico poi, Schaaf ha incarnato per oltre quarant'anni l'identità stessa del Werder Brema, attraversando tutte le tappe possibili all'interno del club: dal settore giovanile fino al tetto di Germania e d'Europa.

Dalle giovanili ai trionfi sul campo

Entrato nel vivaio del club appena undicenne, nel 1972, Schaaf compie tutta la trafila fino all'esordio in prima squadra nel 1978, da quel momento, fino al ritiro avvenuto nel 1995, il suo nome diventa sinonimo di appartenenza. In diciassette stagioni da professionista colleziona 262 presenze e 13 gol nella sola Bundesliga, numeri che salgono a oltre 360 apparizioni complessive se si includono la stagione in Zweite Bundesliga (1980-1981) e le numerose campagne nelle coppe nazionali ed europee.

Sotto la guida storica di Otto Rehhagel, Schaaf è uno dei pilastri dell'età dell'oro del Werder, con la maglia biancoverde solleva due volte il Meisterschale (1988 e 1993), due Coppe di Germania (1991 e 1994) e tre Supercoppe nazionali (1988, 1993 e 1994).

Il punto più alto della sua carriera da calciatore arriva però in campo internazionale, nel maggio del 1992, con la conquista della Coppa delle Coppe vinta in finale contro il Monaco.

La scalata in panchina e il capolavoro del 2004

Appesi gli scarpini al chiodo, Schaaf non lascia il Weserstadion: cambia semplicemente prospettiva. Inizia ad allenare le formazioni giovanili, passa alla guida della seconda squadra e, nel maggio del 1999, viene chiamato d'urgenza a salvare la prima squadra in un momento delicato. È l'inizio di un ciclo destinato a durare quattordici anni consecutivi, fino al 2013, arricchito poi da un breve ritorno ad interim nel maggio del 2021.

L'impatto sulla panchina dei grandi è immediato, con la vittoria della Coppa di Germania già nel 1999, trofeo che bisserà dieci anni più tardi, nel 2009, affiancandovi anche la Coppa di Lega del 2006. Ma il vero capolavoro tattico e gestionale va in scena nella stagione 2003-2004: proponendo un calcio offensivo, spettacolare e coraggioso, Schaaf guida il Werder alla conquista dello storico Double, centrando nello stesso anno sia il titolo di campione di Germania sia la DFB-Pokal.

Da ragazzo del vivaio a leggenda della panchina, Thomas Schaaf resta l'esempio più autentico di cosa significhi essere una bandiera, non solo attraversare la storia di una società, ma contribuire in prima persona a scriverne le pagine più luminose.