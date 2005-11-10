Eli Junior Kroupi non aveva bisogno della Nazionale francese per farsi conoscere. Il classe 2006, però, ha ulteriormente acceso i riflettori su di sé con un debutto da protagonista con i Bleus, impreziosito dal gol decisivo contro la Turchia. Secondo quanto riportato da The Athletic, tra i club interessati al giovane attaccante del Bournemouth ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain, pronto a valutare un investimento per la prossima estate.

Il PSG pensa al dopo Dembélé

Kroupi, arrivato al Bournemouth dal Lorient nel 2025 e legato al club inglese fino al 2030, ha vissuto una prima stagione in Premier League da protagonista con 13 gol in 33 presenze. Il suo rendimento ha attirato anche il Barcellona e il futuro del giocatore potrebbe essere lontano dall'Inghilterra.

In Francia c'è chi spinge per un ritorno in patria e proprio il PSG potrebbe essere la destinazione ideale: "Non bisogna lasciarselo scappare", dicono i media, ricordando come il club parigino stia cercando di costruire una squadra sempre più francese.

Un profilo perfetto per il progetto

Un dettaglio che potrebbe favorire l'affare è anche il legame con l'agente Moussa Sissoko, che cura gli interessi di giocatori già presenti nella rosa come Désiré Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Dopo l'impatto con la Francia di Zinedine Zidane, Kroupi sembra aver già conquistato un posto nel futuro dei Bleus. E forse anche quello del PSG.