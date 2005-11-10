Alan Varela potrebbe cambiare squadra già nel prossimo mercato di gennaio. Il centrocampista argentino del Porto ha iniziato la stagione 2026/27 con un ruolo meno centrale rispetto al passato e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Portogalllo, starebbe valutando la possibilità di lasciare il club.

Poco spazio e gerarchie cambiate

Arrivato al Dragão nell'estate del 2023 dal Boca Juniors, Varela aveva conquistato rapidamente un ruolo importante nel centrocampo del Porto grazie a prestazioni convincenti. L'avvio della nuova annata, però, ha raccontato una storia diversa: il classe 2001 è stato titolare soltanto in cinque delle prime undici partite stagionali e in altre cinque occasioni non è nemmeno sceso in campo, compresi il derby contro il Benfica e le ultime due gare di Champions League.

Il Boca osserva interessato

Nel 2025 Varela aveva rinnovato il contratto con il Porto fino al 2030, con un aumento della clausola rescissoria da 65 a 75 milioni di euro. Un accordo che tutela il club portoghese, ma anche il Boca Juniors, che mantiene il 20% sulla futura plusvalenza.