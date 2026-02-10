Il Porto respinge le accuse: nessun tentativo di destabilizzare lo Sporting al Do Dragao

Il Porto ha smentito qualsiasi provocazione indirizzata allo Sporting. Al termine della sfida giocata ieri e terminata 1-1, diversi media hanno riportato alcuni dettagli sull'accoglienza riservata alla squadra di Lisbona, in particolare la presenza di ritagli di giornale - che riportavano i successi dei rivali - esposti negli spogliatoi ospiti. Secondo quanto ricostruito, quel materiale era stato collocato già a settembre ed è accessibile al pubblico durante le visite al Museo del Porto, che comprendono anche il passaggio nello spogliatoio degli avversari, dietro pagamento del biglietto.

Altre squadre che hanno affrontato il Porto hanno confermato la presenza della decorazione con le copertine di giornale, ribadendo il carattere puramente motivazionale e storico dell’esposizione. Lo Sporting stesso avrebbe posizionato alcuni "oggetti motivazionali" proprio sopra quei ritagli, ben sapendo a cosa andava incontro.

Per quanto riguarda le lamentele sull'aria condizionata impostata al massimo, il club biancoblù ha spiegato che quella zona è centralizzata, quindi la temperatura era semplicemente quella predefinita per quell’area. Al momento non ci sono reazioni ufficiali del Porto riguardo ad altre presunte anomalie segnalate dallo Sporting.