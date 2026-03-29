Dyche, colloquio dal Tottenham? No, in un pub: "Se sono seduto a bermi una birra è improbabile"

Finito per essere cacciato dal Nottingham Forest e dall'esigente proprietario Evangelos Marinakis, Sean Dyche è finito per essere accostato al Tottenham. Igor Tudor, ingaggiato il 14 febbraio scorso, è finito presto in bilico in seguito ad una serie di risultati negativi e deludenti che hanno trascinato gli Spurs ad un solo punto dalla zona retrocessione, uno spettro per nulla rincuorante per i tifosi e la piazza dopo l'esonero di Thomas Frank.

Una stagione a rotoli, nella speranza di evitare il patatrac sportivo, ma nel frattempo il tecnico inglese di 54 anni ha preso parola in merito ai rumors sul suo conto. Nel corso di un'intervista rilasciata a talkSPORT in mattinata, Sean Dyche è stato interrogato a proposito dei profili vagliati dai vertici del Tottenham, compreso il suo. L'interrogativo al momento riguarda l'immediato ribaltone in panchina ed esonero di Tudor prima della fine della sosta per le nazionali.

Intanto Dyche è stato fotografato nella giornata di venerdì mentre sorseggiava una birra in un pub nel nord di Londra, portando i social media a ipotizzare che fosse in città per discutere dell'incarico da allenatore del Tottenham. Ipotesi scartata direttamente dall'interessato: "È fantastico. Onestamente, ero in un pub proprio lì vicino, vicino a casa mia che ho da quelle parti", ha raccontato. "E questo tizio mi fa: 'Oh, dovresti essere a colloquio con gli Spurs'". La risposta dell'ex Nottingham Forest? "'Beh, sono seduto accanto a te a bermi una pinta di Guinness, è improbabile'".

"Gli ho detto: 'A meno che tu non lavori per il Tottenham e loro siano al pub The Seven Stars a farsi una Guinness, è altamente improbabile'", ha precisato Sean Dyche. "No, non è così. Sono qui con te, amico. Ecco cosa sto facendo", la conclusione.