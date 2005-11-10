Il nuovo look e un sorriso enorme in volto: com'è andato il ritorno di Ronaldo all'Al Nassr

Sorridente e con un nuovo look, Cristiano Ronaldo è tornato al lavoro con l'Al-Nassr. L'attaccante portoghese ha raggiunto Riyadh domenica insieme alla famiglia e lunedì si è presentato al centro sportivo del club saudita, all'indomani del successo per 2-1 del Portogallo contro la Norvegia al Dragão. CR7 aveva già lasciato il ritiro della Nazionale dopo le polemiche e il disaccordo con il commissario tecnico Jorge Jesus. Nelle immagini pubblicate sui social dall'Al-Nassr, il 41enne appare sorridente durante la ripresa degli allenamenti.

Ronaldo ritrova l'Al-Nassr: venerdì la sfida contro l'Al Diriyah

Il portoghese è così tornato a disposizione di Ange Postecoglou con quattro giorni di anticipo rispetto al prossimo impegno dell'Al-Nassr, che venerdì affronterà l'Al Diriyah allenato da Bruno Lage negli ottavi di finale di campionato. Non è ancora chiaro se Ronaldo abbia svolto soltanto lavoro in palestra oppure se abbia già partecipato alla seduta sul campo insieme ai compagni.

CR7 verso il ritorno in campo dopo appena 67 minuti con il Portogallo

Le indicazioni, comunque, fanno pensare che Ronaldo possa essere regolarmente a disposizione per la partita di venerdì. Il capitano portoghese ha infatti accumulato soltanto 67 minuti durante questa finestra dedicata alle Nazionali, prima di lasciare il ritiro e fare ritorno in Arabia Saudita. Dopo giorni segnati dalle tensioni con Jorge Jesus e dai retroscena sul suo addio anticipato al Portogallo, CR7 può adesso concentrarsi nuovamente sull'Al-Nassr e sui prossimi impegni con il club.