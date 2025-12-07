Premier, Guehi fa festa nel finale: il Crystal Palace batte il Fulham e sale in zona Champions
Il Crystal Palace sfrutta al meglio l’occasione e supera il Fulham 2-1, agganciando momentaneamente la zona Champions della Premier League. Le Eagles partono forte e trovano il vantaggio al 20’ grazie a Nketiah, ma il Fulham reagisce con una splendida azione corale finalizzata da Wilson con un tocco d’esterno (38’).
Nella ripresa il Palace rallenta e gli ospiti sfiorano il sorpasso, ma il gol di Smith Rowe viene annullato per fuorigioco. Quando il match sembra destinato al pari, è il capitano Guehi a risolverla di testa su corner all’87’. Il Palace scavalca così il Chelsea, mentre il Fulham incassa l’ottava sconfitta stagionale.
PREMIER LEAGUE - 15ª GIORNATA
Aston Villa-Arsenal 2-1
Bournemouth-Chelsea 0-0
Everton-Nottingham Forest 3-0
Manchester City-Sunderland 3-0
Newcastle-Burnley 2-1
Tottenham-Brentford 2-0
Leeds-Liverpool 3-3
Brighton-West Ham 1-1
Fulham-Crystal Palace 1-2
Wolverhampton-Manchester United
CLASSIFICA
1. Arsenal 33*
2. Manchester City 31*
3. Aston Villa 30*
4. Crystal Palace 26*
5. Chelsea 25*
6. Everton 24*
7. Sunderland 23*
8. Liverpool 23*
9. Tottenham 22*
10. Brighton 23*
11. Newcastle 22*
12. Manchester United 22
13. Bournemouth 20*
14. Brentford 19*
15. Fulham 17*
16. Nottingham Forest 15*
17. Leeds 14
18. West Ham 13*
19. Burnley 10*
20. Wolverhampton 2
*una gara in più