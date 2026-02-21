Premier League, Abraham salva l'Aston Villa. Chelsea beffato dal Burnley al 93'
Brusche frenate per Chelsea e Aston Villa, vittoria importantissima per il Brighton. Sono terminate da poco le tre gare pomeridiane del sabato di Premier League: il Leeds va in vantaggio con Stach e spaventa la squadra di Emery, che si salva grazie al gol di Abraham a due minuti dalla fine. Beffa invece per i Blues di Rosenior: avanti con Joao Pedro, si fanno raggiungere al 93' da Flemming. I Seagulls invece espugnano il campo del Brentford grazie a Gomez e Welbeck.
Il programma della 27^ giornata
Sabato 21 febbraio
Aston Villa - Leeds 1-1
Brentford - Brighton 0-2
Chelsea - Burnley 1-1
West Ham - Bournemouth ore 18:30
Manchester City - Newcastle United ore 21:00
Domenica 22 febbraio
Crystal Palace - Wolverhampton ore 15:00
Nottingham Forest - Liverpool ore 15:00
Sunderland - Fulham ore 15:00
Tottenham - Arsenal ore 17:30
Lunedì 23 febbraio
Everton - Manchester United ore 21:00
Questa la classifica di Premier League
Arsenal — 58 punti (27 partite giocate)
Manchester City — 53 (26)
Aston Villa — 51 (27)
Manchester United — 45 (26)
Chelsea — 45 (27)
Liverpool — 42 (26)
Brentford — 40 (27)
Everton — 37 (26)
Bournemouth — 37 (26)
Newcastle — 36 (26)
Sunderland — 36 (26)
Fulham — 34 (26)
Brighton — 34 (27)
Crystal Palace — 32 (26)
Leeds — 31 (27)
Tottenham — 29 (26)
Nottingham Forest — 27 (26)
West Ham — 24 (26)
Burnley — 19 (27)
Wolverhampton — 10 (27)