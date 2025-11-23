Premier League, 12^ giornata: Arsenal, derby per la fuga. Aston Villa in trasferta
La Premier League manda in scena oggi 2 partite, valide per la 12^ giornata. Spicca il derby tra Arsenal e Tottenham, con u Gunners che possono approfittare delle sconfitte di Manchester City e Liverpool per accumulare ancora più vantaggio sulle rivali e solidificare ancora di più il suo primato. In campo anche l'Aston Villa, in trasferta contro il Leeds. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City 2-1
Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa (15.00)
Arsenal - Tottenham (17.30)
Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton (21.00)
CLASSIFICA
1. Arsenal 26*
2. Chelsea 23
3. Manchester City 22
4. Crystal Palace 20
5. Sunderland 19
6. Bournemouth 19
7. Brighton 19
8. Tottenham 18*
9. Aston Villa 18*
10. Manchester United 18*
11. Liverpool 18
12. Brentford 16
13. Everton 15*
14. Newcastle 15
15. Fulham 14
16. Nottingham Forest 12
17. Leeds 11*
18. West Ham 11
19. Burnley 10
20. Wolverhampton 2
* una partita in meno
