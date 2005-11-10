Problemi per lo United: due giocatori saltano l'allenamento di Carrick prima dell'Atletico

Luke Shaw e Kobbie Mainoo sono in dubbio per la sfida di Champions League del Manchester United contro l'Atletico Madrid (domani, ore 21) al Metropolitano. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sports UK, il terzino inglese e il connazionale centrocampista dei Red Devils hanno saltato l'allenamento di Michael Carrick, attualmente nei guai. La sua formazione è in difficoltà e non vince da 4 partite, ovvero dal successo per 4-0 nella gara d'esordio della fase a gironi contro i modesti azeri del Sabah su campo europeo.

La situazione

L'ultimo passo falso del Manchester United è arrivato sabato in Premier League, per l'1-1 contro un Tottenham in crisi, che ha pareggiato in 10 contro 11 dopo l'espulsione di Rodrigo Bentancur dopo una testata a Shaw. Sia lui che il 21enne hanno concluso la partita, mancando tuttavia alla seduta di mister Carrick a Carrington prima del volo della squadra verso la Spagna per affrontare l'Atletico. Ora il tecnico dei Red Devils dovrà decidere se includere o meno i due giocatori nella spedizione.

Chi è già out

Benjamin Sesko, Patrick Dorgu e Noussair Mazraoui sono fuori causa per la sfida con l'Atletico, aggiungendosi all'infermeria dove si trova già il lungodegente Ugarte. Matthijs de Ligt ha preso parte alla sessione di allenamento odierna, intensificando i ritmi della riabilitazione dall'infortunio alla schiena che lo tiene lontano dai campi dal novembre scorso.