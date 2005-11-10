Bis campione di Champions, ma sempre ai playoff: PSG, Fabian Ruiz fa una promessa

Dopo aver conquistato a maggio il suo secondo titolo consecutivo di Champions League con il Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz si è laureato anche campione del mondo con la Spagna, ma il centrocampista ex Napoli non intende accontentarsi e punta sempre in alto. Tra due giorni, inoltre, ci sarà un confronto stellare contro il Manchester City nella League Phase della massima competizione per club, mentre il 30enne ha riavvolto il nastro della sua permanenza a Parigi.

Le prime dichiarazioni

"Credo che negli ultimi anni abbiamo vissuto fasi a girone molto dure e combattute", ha analizzato, voltandosi indietro per rivedere il cammino europeo del PSG nell'intervista rilasciata ai canali della UEFA. "Ci siamo scontrati con squadre davvero forti, e anche quest'anno dovremo affrontare alcune compagini di primissimo livello che conosciamo molto bene. La Champions League è fatta di questo. Ma crediamo in noi stessi, come abbiamo dimostrato nelle ultime stagioni. Sappiamo che sarà difficilissimo".

Curiosità casualità

Strano ma vero, il PSG non si è mai qualificato agli ottavi della competizione senza passare per i playoff nelle ultime due stagioni: "In nessuna delle ultime due stagioni siamo riusciti a finire tra i primi otto. Dunque questo potrebbe essere uno dei nostri obiettivi: chiudere tra le prime otto posizioni, cercando di arrivare il più in alto possibile. Siamo consapevoli che sarà dura, ma quest'anno proveremo a entrare nella top 8".