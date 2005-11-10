Arsenal nei guai: Zubimendi e Hincapie finiscono ko. Arteta: "Non è bello. Oggi gli esami"

Domani l'Emirates Stadium si illuminerà per ospitare la sfida di Champions League tra i padroni di casa dell'Arsenal e il Lilla di Davide Ancelotti (ore 21). Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, tuttavia dovrà far fronte a diverse assenze, come da lui rivelato in conferenza stampa di vigilia.

Doppio stop sfortunato

Il centrocampista Martin Zubimendi e il difensore Piero Hincapie non hanno preso parte all'allenamento a porte aperte dell'Arsenal, dopo aver rimediato degli infortuni durante la sessione di scarico successiva alla partita di sabato contro il Leeds. L'ecuadoriano di 24 anni è dovuto uscire in braccio ai sanitari per un guaio alla caviglia. Anche lo spagnolo ha riportato un problema alla caviglia nella sessione di scarico: "In due circostanze molto sfortunate, abbiamo perso due giocatori. Non è una bella notizia. Dobbiamo valutarli. Oggi si sottoporranno a ulteriori esami strumentali per capire la loro reale situazione e definire i tempi di recupero".

Le ultime su Saliba

William Saliba è tornato sul campo per svolgere allenamenti individuali da "oltre una settimana", intensificando il suo percorso di recupero da un infortunio alla schiena. Ai box dal mese di luglio, non è ancora a disposizione: "Stiamo gestendo i carichi, monitorando il numero di ripetizioni e le sessioni consecutive che può sostenere. Sta ricostruendo la sua condizione atletica su ottimi standard e vedremo nelle prossime settimane se potremo reinserirlo in gruppo e capire a che punto siamo per renderlo nuovamente disponibile per le convocazioni". Alla domanda se potesse rientrare dopo la sosta per le nazionali di novembre, Arteta ha risposto: "Non lo so. Stiamo parlando ancora di settimane. Quando si tratta di situazioni simili, è molto difficile stabilire se sarà disponibile appena prima o subito dopo, perché è un infortunio e un processo di guarigione molto specifici. Non posso dirlo con esattezza".