Maldini sulla stessa strada di Seba Esposito: Cagliari rivitalizza i talenti dannati

Daniel Maldini ha messo le ali, con quello di ieri sera alla Juventus sono quattro le reti segnate dal figlio d'arte in questa edizione della Serie A, tutte tra l'altro realizzate di fila. E dal peso specifico notevole, visto che è anche grazie alla sua ispirazione se i rossoblù della Sardegna si ritrovano ancora lassù, dove osano le aquile, dopo i primi 6 turni di Serie A.

Stesso percorso di chi sta sostituendo

Il figlio d'arte sta rinascendo in Sardegna, mostrando quei colpi che in molti si sarebbero aspettati da lui già dai tempi del Milan e poi del Monza - dove ha comunque raggiunto i picchi migliori in carriera fino a qui - per non parlare di Atalanta e Lazio, realtà in cui in diversi hanno avuto i sentori del flop. E invece, Maldini ha tratto ispirazione da una storia recente di rinascita in Sardegna, quella di Sebastiano Esposito, prendendone la forza per scrivere un nuovo, luminoso capitolo. Con il dettaglio, non banale

Un altro prestito con riscatto leggero

Maldini junior e il mediano dei tre fratelli Esposito sono accomunati nei loro percorsi dall'essersi visti riconoscere un grande talento, ma anche un'eccessiva discontinuità. Talenti dannati, potrebbe arrivare a definirli qualcuno. A metterli insieme, anche il modo in cui il Cagliari li ha acquistati: in prestito da una big (dall'Inter si è rimasti comunque al nerazzurro dell'Atalanta), con un obbligo di riscatto condizionato alla salvezza (e a gol) a cifre piuttosto agevoli (erano 4 milioni di euro per Esposito, sono 8 per Maldini junior) e una prospettiva dorata e senza pensare al modo in cui ha salutato il primo.