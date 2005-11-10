Manchester United, Carrick: "Questa lunga sosta non è ideale. Abbiamo fatto un bilancio"

L'allenatore del Manchester United Michael Carrick ha ammesso apertamente che la lunga pausa di tre settimane per le nazionali non è arrivata nel momento migliore per i Red Devils. Dopo un avvio di stagione dai due volti e altalenante sul piano dei risultati, l'ex centrocampista inglese ha sottolineato come questo prolungato stop dalla Premier League sia apparso interminabile, spezzando il ritmo della squadra proprio nel momento in cui serviva continuità.

Nonostante il rammarico per la durata della sosta, Carrick ha spiegato che lo staff tecnico ha cercato di sfruttare al massimo ogni giorno a disposizione al centro d'allenamento per analizzare nel dettaglio il rendimento complessivo: "Saro del tutto onesto, non è l'ideale. È una pausa lunga, probabilmente fin troppo lunga dalla mia prospettiva, e la sensazione è che sia passato davvero tanto tempo. Tuttavia, abbiamo cercato di trarne il massimo vantaggio".

"L'opportunità per fare un bilancio è stata gradita"

L'obiettivo prioritario del tecnico rimane quello di correggere gli errori difensivi e le disattenzioni costate care nelle ultime uscite, senza però smarrire le buone trame di gioco mostrate finora: "A prescindere dai risultati, queste soste offrono sempre un'opportunità per fare un bilancio e pianificare le mosse successive. Questa in particolare è stata extra-lunga e ci ha dato la possibilità di lavorare sia sulle cose buone da preservare, sia sugli aspetti da ripulire e migliorare per ottenere risultati decisamente migliori".