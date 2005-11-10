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Bayern Monaco, tegola Neuer: lesione al tendine del piede destro. I tempi di recupero

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 14:11Calcio estero
08.11.2026 14:11Calcio estero
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Il club bavarese ha comunicato l'entità dell'infortunio del portiere quarantenne, costretto a lasciare il campo contro il Mainz.
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© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per il Bayern Monaco, che perde il proprio capitano Manuel Neuer. Il portiere tedesco, uscito anzitempo durante la vittoria per 2-1 sul campo del Mainz in Bundesliga, ha riportato una lesione parziale a un tendine del piede destro. A confermare l'entità dell'infortunio è stato lo stesso club bavarese attraverso una comunicazione ufficiale. Una nuova battuta d'arresto per l'estremo difensore quarantenne, già alle prese nelle ultime settimane con problemi fisici proprio nella stessa zona.

Bayern Monaco, il comunicato ufficiale sull'infortunio di Neuer

La società tedesca ha confermato che il capitano dovrà osservare un periodo di stop, senza però indicare una data precisa per il ritorno in campo. Questo il comunicato: "Manuel Neuer non sarà disponibile per il momento per l'FC Bayern. Il capitano ha riportato una lesione parziale a un tendine del piede destro durante la vittoria per 2-1 in trasferta contro il 1. FSV Mainz 05 sabato scorso. Guarisci presto, Manu". Il portiere inizierà adesso il percorso di recupero, mentre lo staff medico ne monitorerà le condizioni.

Neuer ancora ai box, nuovo problema per il Bayern di Kompany

L'assenza del campione del mondo 2014 rappresenta un'ulteriore complicazione per Vincent Kompany, che dovrà rinunciare all'esperienza e alla leadership del proprio numero uno. In attesa di conoscere i tempi di recupero, il principale candidato a sostituirlo tra i pali è Jonas Urbig, già subentrato durante la sfida contro il Mainz. Per Neuer si tratta dell'ennesimo contrattempo fisico di un periodo complicato, che alimenta inevitabilmente gli interrogativi sulla gestione del suo finale di carriera.

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