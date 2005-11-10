Pallone d'Oro, Zidane difende Mbappé: "Lo meritava quanto Kane, normale sia deluso"

Il secondo posto al Pallone d'Oro 2026 rappresenta il miglior piazzamento della carriera di Kylian Mbappé, ma lascia inevitabilmente un pizzico di amarezza all'attaccante francese. A conquistare il prestigioso riconoscimento è stato Harry Kane, davanti al capitano della Francia, che sperava di aggiudicarsi il premio dopo una stagione da protagonista. A commentare il risultato è stato Zinédine Zidane, intervenuto ai microfoni di Téléfoot. L'ex fuoriclasse del Real Madrid ha riconosciuto i meriti del connazionale, sottolineando come anche Mbappé avrebbe avuto tutte le carte in regola per conquistare il trofeo.

Zidane sul Pallone d'Oro: "Mbappé è deluso, ma bisogna accettare il risultato"

Interrogato sul secondo posto dell'attaccante, Zidane ha dichiarato: "Il Pallone d'Oro? Ognuno ha le sue preferenze, lui è secondo, dobbiamo solo accettarlo. Ovviamente è deluso perché se lo meritava altrettanto". Parole che testimoniano la stima nei confronti di Mbappé, pur senza mettere in discussione il verdetto che ha premiato Kane. Per il francese resta comunque un risultato importante, il migliore ottenuto finora nella corsa al riconoscimento individuale più prestigioso del calcio mondiale.

Mbappé e il ritorno in nazionale, Zidane invita alla prudenza

Nel corso dell'intervista, Zidane si è soffermato anche sulle condizioni fisiche del capitano francese, costretto ad abbandonare l'ultimo ritiro dopo la prima partita contro la Turchia a causa di un infortunio. "Mbappé? Sarà sicuramente felice di essere tornato in nazionale. La sua prima convocazione è andata come è andata. Sicuramente voleva restare con noi, ma è un giocatore che gioca molto, quindi dobbiamo essere prudenti". Un richiamo alla necessità di gestire con attenzione il carico di impegni dell'attaccante, chiamato a confermarsi protagonista tanto con il club quanto con la nazionale.