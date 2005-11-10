Bayern Monaco, nuovo infortunio a 40 anni per Neuer: "Ho dolore ogni giorno camminando"

Il futuro di Manuel Neuer comincia a diventare un interrogativo sempre più grande in casa Bayern Monaco. A 40 anni, il leggendario portiere tedesco continua a fare i conti con problemi fisici che rischiano di compromettere il finale della sua carriera. Sabato, durante la vittoria per 2-1 contro il Mainz, Neuer è stato costretto ad abbandonare il campo prima dell'intervallo, lasciando il posto a Jonas Urbig. Un nuovo dolore al piede destro, accusato durante un'azione conclusa con un gol annullato per fuorigioco, ha interrotto il suo ritorno tra i pali. Una giornata dal sapore amaro, nonostante il record raggiunto: a 40 anni e 225 giorni, Neuer è diventato il calciatore più anziano ad aver giocato in Bundesliga con il Bayern, superando Bernd Dreher.

Neuer e il dolore persistente: "Mi fa male ogni giorno quando cammino"

Il problema riguarda una tendinite al piede destro che aveva già costretto il portiere a saltare le sfide contro Friburgo, Magdeburgo e Borussia Dortmund. Dopo il rientro contro l'Atlético Madrid in Champions League, Neuer aveva ammesso ad Amazon Prime: "Ho dolore ogni giorno quando cammino. E anche stamattina, quando mi sono alzato, ho sentito di nuovo dolore". Nemmeno i bagni freddi, utilizzati per alleviare i sintomi, sembrano aver risolto la situazione. Dopo la ricaduta contro il Mainz, il dirigente bavarese Max Eberl ha confermato: "È quello che aveva già al piede. Si è ripresentato. Speriamo non sia troppo grave".

Bayern Monaco, la Bild si interroga sul ritiro: Urbig pronto a raccogliere l'eredità

Secondo quanto riportato dalla Bild, in Germania comincia a circolare l'ipotesi che il nuovo stop possa accelerare l'addio al calcio del campione del mondo 2014. Dall'inizio del 2026 Neuer ha già dovuto lasciare il campo per infortunio quattro volte, mentre alcune prestazioni recenti hanno evidenziato errori insoliti. Il Bayern si trova così davanti a una riflessione delicata: continuare a puntare sul proprio capitano oppure favorire il passaggio di consegne a Jonas Urbig, individuato come suo naturale erede. Nessuna decisione definitiva è stata presa, ma i continui problemi fisici rendono sempre più incerto il futuro di uno dei portieri più importanti della storia del calcio.