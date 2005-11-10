Cina, che crollo del Chengdu: perde 12 punti in 4 giornate e regala il titolo al Dalian Yingbo

Una delle rimonte più incredibili degli ultimi anni si è consumata nel campionato cinese, dove il Chengdu Rongcheng ha gettato alle ortiche un titolo che sembrava ormai conquistato. A quattro giornate dalla conclusione, la formazione allenata da John Aloisi vantava addirittura 12 punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice. Sarebbe bastato un solo punto nelle ultime quattro partite per festeggiare il trionfo, ma è arrivato un crollo tanto improvviso quanto inspiegabile: quattro sconfitte consecutive e primato sfumato proprio all'ultima giornata. Ad approfittarne è stato il Dalian Yingbo, protagonista di una rimonta che resterà nella storia del calcio cinese.

Chengdu, quattro sconfitte di fila: il Dalian completa la rimonta all'ultima giornata

Il verdetto definitivo è arrivato nell'ultimo turno, quando il Chengdu è stato sconfitto per 3-2 dallo Shandong Taishan. Un risultato che ha aperto definitivamente le porte al sorpasso del Dalian, vittorioso per 3-1 contro il Tianjin. Per la formazione di Aloisi è stata la quarta sconfitta consecutiva, mentre i rivali hanno centrato il quinto successo di fila, completando una rimonta che fino a poche settimane prima sembrava impossibile. Le due squadre hanno così concluso il campionato appaiate a quota 52 punti.

Dalian Yingbo campione di Cina per la prima volta: decisivi gli scontri diretti

A determinare l'assegnazione del titolo sono stati gli scontri diretti, entrambi vinti dal Dalian Yingbo, che ha potuto così festeggiare il primo campionato della propria storia. Un'impresa straordinaria, costruita attraverso un finale di stagione perfetto e favorita dal tracollo della capolista. Per il Chengdu Rongcheng resta invece una delusione difficilmente cancellabile: perdere un campionato con dodici punti di margine a quattro giornate dal termine, senza riuscire a conquistare neppure un pareggio, rappresenta un epilogo destinato a essere ricordato a lungo.