Doué porta fortuna al PSG: quando segna, è sempre vittoria. C'è un dato clamoroso

Nel calcio i numeri spesso raccontano storie più eloquenti delle parole, e quelli legati a Désiré Doué stanno diventando impossibili da ignorare. Dopo giorni complicati per il Paris Saint-Germain, il giovane talento francese ha saputo prendersi la scena con una settimana da protagonista assoluto.

La risposta è arrivata prima in Champions League, con una doppietta decisiva contro il Monaco, poi in campionato, dove ha sbloccato immediatamente la sfida contro il Metz nel netto 3-0 del Parco dei Principi. Un gol che ha indirizzato una gara dominata dagli uomini di Luis Enrique e che ha permesso ai parigini di tornare in vetta alla Ligue 1.

A colpire, però, è soprattutto un dato simbolico: ogni volta che Doué va a segno in una partita ufficiale, il PSG vince. Il bilancio è perfetto, con 21 successi in 21 incontri, senza mai concedere pareggi o sconfitte. Una statistica che certifica il peso crescente dell’ex Rennes nei risultati della squadra.

Mentre il PSG entra nella fase decisiva della stagione, tra titolo nazionale e ambizioni europee, Doué si sta ritagliando un ruolo sempre più centrale. E con lui in campo, i parigini sanno di poter contare su una certezza in più.