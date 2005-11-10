a vittoria per 3-2 sul campo del Nizza è passata in secondo piano in casa Paris Saint-Germain dopo il preoccupante infortunio di Désiré Doué. Il talento francese ha abbandonato il terreno di gioco in lacrime prima dell'intervallo, a causa di un problema al ginocchio destro. Le prime indiscrezioni parlano del possibile interessamento del legamento crociato, ma soltanto gli esami medici previsti per domani potranno chiarire la reale entità dell'infortunio. Nel frattempo, cresce l'apprensione nell'ambiente parigino per le condizioni del giocatore.

Luis Enrique: “Gli ho parlato nello spogliatoio, dobbiamo aspettare gli esami”

Intervistato da Ligue 1+ al termine della partita, Luis Enrique non ha nascosto la propria preoccupazione, pur mostrando fiducia nella capacità di recupero del suo attaccante: “Come sta? Dobbiamo aspettare gli esami di domani, ma è un infortunio serio. Questa è la vita di un giocatore professionista, è così. Sono sicuro che tornerà più forte di prima. Gli ho parlato? Sì, nello spogliatoio. Dobbiamo aspettare gli esami finali. Ma tornerà più forte di prima”.