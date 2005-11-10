Hugo Ekitike vede la luce in fondo al tunnel. L’attaccante francese, fermo ai box a causa di un infortunio al tendine d'Achille rimediato ad aprile, dovrebbe tornare a disposizione del Liverpool nel mese di gennaio, come confermato dall’allenatore dei Reds Adoni Iraola.

Il Liverpool non forza i tempi

"Il piano è sempre stato quello di farlo rientrare a gennaio e non è cambiato nulla", ha spiegato il tecnico spagnolo. "Se le cose dovessero evolversi molto bene, potrebbe tornare anche prima, e sarebbe ovviamente meglio per tutti. Ma al momento gennaio resta l’obiettivo". Ekitike, arrivato in estate dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain, aveva iniziato bene la sua avventura in Premier League, diventando una delle principali soluzioni offensive della squadra prima del grave infortunio. Il Liverpool, però, non vuole correre rischi e preferisce gestire con cautela il recupero del francese.

L’obiettivo è la Champions League

I tempi indicati da Iraola lasciano intravedere anche un possibile ritorno nella fase finale della Champions League: "Tutti pensavano che potesse giocare le ultime due partite della fase campionato e questo resta il nostro obiettivo". Il rientro di Ekitike rappresenterebbe un rinforzo importante per il Liverpool, che punta ad avere nuovamente a disposizione una delle sue principali alternative offensive nella seconda parte della stagione.