Rafael Nadal è ufficialmente un nuovo dirigente del Real Madrid. La sua nomina nel consiglio d’amministrazione è stata ratificata dai soci durante l’assemblea straordinaria del club, con un consenso praticamente totale. Un nuovo capitolo per il campione spagnol che, dopo aver lasciato il tennis, entra nella vita istituzionale dei Blancos.

Un plebiscito per la leggenda spagnola

L’esito del voto era atteso, ma i numeri hanno confermato il grande apprezzamento nei confronti di Nadal. Dei 1713 soci chiamati a esprimersi, soltanto quattro hanno votato contro e cinque si sono astenuti: il 99,5% ha approvato il suo ingresso nel consiglio. "È una grande responsabilità far parte del consiglio d’amministrazione del Real Madrid. Questo club si tramanda di padre in figlio e unisce le persone. È un’immensa gioia e una grandissima soddisfazione", ha dichiarato Nadal, sottolineando di essere consapevole del valore dell’incarico.

Florentino Pérez: "La sua grandezza va oltre i titoli"

Il presidente Florentino Pérez ha accolto con entusiasmo il nuovo dirigente: "Il suo nome fa già parte della storia universale dello sport. È diventato una leggenda ammirata e rispettata in tutto il mondo, ma la sua grandezza va ben oltre i successi e gli innumerevoli titoli". Nadal, vincitore di 22 Slam e recordman con 14 trionfi al Roland Garros, non ha mai nascosto il suo legame con il Real Madrid; ora contribuirà al futuro del club, con l’obiettivo di mettere la propria esperienza e i propri valori al servizio dei Blancos, con buona pace dello zio Miguel Angel, fratello del suo ex allenatore e leggenda del Barcellona.