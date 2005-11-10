"I giocatori sono bugiardi, tutti dicono di essere preparati e pronti a giocare": così l'allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Nizza. "Per vincere con il Nizza abbiamo bisogno di undici giocatori che pensino che sia una partita molto importante per noi. Se pensiamo di poter giocare al 50%, siamo morti", ha avvertito.

Luis Enrique ha confermato che sta recuperando gran parte dei giocatori che aveva infortunati, tra cui Ousmane Dembélé, Nuno Mendes e Marquinhos: "Quello che ho visto questa settimana è un Dembélé preparato. Ha molto peso sulla squadra. Come appassionato di calcio, vederlo in campo è un vero piacere", ha detto.

Il tecnico ha anche dedicato delle parole per Senny Mayulu, che ha appena debuttato con la nazionale francese: "Non ho problemi a cambiare idea se vedo che un giocatore, come lui, è migliorato".

Luis Enrique spiega la sua filosofia

Queste le parole di Luis Enrique sulla sua filosofia: "Quello che cerchiamo come staff è migliorare tutti i giocatori. Ma è impossibile perché non ci sono minuti per tutti i giocatori e devi decidere tutto il tempo. Quello che cerco di fare, quello che cerco di trovare, sono giocatori che vogliono sempre giocare la prossima partita come se fosse l'ultima o come se fosse la partita più importante della loro carriera. È molto difficile".