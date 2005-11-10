Greenwood evita il ko al 93', ma il Fenerbahce perde altro terreno: Galatasaray a +11
Pierpaolo Matrone
Con una rete di Mason Greenwood al 93', il Fenerbahce evita la sconfitta in pieno recupero in casa del Kocaelispor. La formazione giallonera passa in vantaggio al 61' con Skriniar, ma nel giro di cinque minuti - tra il 71' e il 76' - i padroni di casa ribaltano il risultato con Kutlu e Maglica. Poi, come detto, la rete del definitivo 2-2 è di Greenwood. Con questo pareggio il Fenerbahce perde altro terreno dal Galatasaray, scivolando a -11 in classifica.
Super Lig, il programma della dodicesima giornata
Sabato 21 novembre
- Genclerbirligi-Gaziantep 1-0
- Galatasaray-Samsunspor 2-1
- Amedspor-Rizespor 0-2
- Kocaelispor-Fenerbahce 2-2
Domenica 22 novembre
- Erzurumspor-Goztepe – ore 11:30
- Kasimpasa-Alanyaspor – ore 14:00
- Konyaspor-Besiktas – ore 14:00
- Trabzonspor-Eyupspor – ore 17:00
Lunedì 23 novembre
- Basaksehir-Corum – ore 18:00
Galatasaray – 31 punti (12 partite)
Trabzonspor – 25 punti (11 partite)
Amedspor – 23 punti (12 partite)
Besiktas – 22 punti (11 partite)
Fenerbahce – 20 punti (12 partite)
Kasimpasa – 20 punti (11 partite)
Kocaelispor – 20 punti (12 partite)
Basaksehir – 17 punti (11 partite)
Rizespor – 17 punti (12 partite)
Corum – 16 punti (11 partite)
Goztepe – 15 punti (11 partite)
Erzurumspor – 14 punti (11 partite)
Genclerbirligi – 14 punti (12 partite)
Alanyaspor – 12 punti (11 partite)
Konyaspor – 8 punti (11 partite)
Gaziantep – 8 punti (12 partite)
Samsunspor – 7 punti (12 partite)
Eyupspor – 3 punti (11 partite)