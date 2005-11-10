Il Paris Saint-Germain si appresta a tornare in campo, domani contro il Nizza, nella sfida valida per l'11^ giornata della Ligue 1 francese. Il tecnico della squadra campione d'Europa, Luis Enrique, in conferenza stampa alla vigilia ha sottolineato quello che è l suo lavoro con la squadra da gestire non solamente in campo.

Luis Enrique spiega la sua filosofia

Queste le parole di Luis Enrique: "Quello che cerchiamo come staff è migliorare tutti i giocatori. Ma è impossibile perché non ci sono minuti per tutti i giocatori e devi decidere tutto il tempo. Quello che cerco di fare, quello che cerco di trovare, sono giocatori che vogliono sempre giocare la prossima partita come se fosse l'ultima o come se fosse la partita più importante della loro carriera. È molto difficile".

Il PSG affronterà il Nizza pochi giorni prima del match di Champions League contro la Roma di Gasperini. Luis Enrique ha riconosciuto che alcuni giocatori alle volte scelgono in quale partita dare di più: "Tutti sanno che normalmente una partita di Ligue 1 è meno eccitante, normalmente, di una partita di Champions League o di una finale di Coppa di Francia. Bisogna cercare di essere sempre pronti e motivati. Motivazioni, è questo il tema. Bisogna cercare di trovare la motivazione ogni volta che ti svegli la mattina e vieni al campo del PSG. Bisogna cercare di trovarlo tutto il tempo. Per me è la cosa più importante".

E proprio in vista della Roma, l'allenatore si dice pronto a lasciare fuori i giocatori che dimostrano di avere meno fame, nell'impegno di domani: "Sabato, per cercare di vincere a Nizza, bisogna avere undici giocatori che pensano che sia una partita di grande importanza per noi. Se pensi che questa partita puoi giocarla al 50%, siamo morti e sarà una sconfitta. E questo non significa che devi mettere i giocatori con più qualità in una partita come questa. Non è Football Manager dove metti gli undici migliori giocatori (di default) e vinci. No!".