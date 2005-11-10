Il Paris Saint-Germain si appresta a tornare in campo domani, sabato 21 novembre, contro il Nizza, nella sfida valida per l'11^ giornata della Ligue 1 francese. Il tecnico della squadra campione d'Europa, Luis Enrique, in conferenza stampa alla vigilia ha spiegato parte di quello che cerca nei giocatori che sceglie di settimana in settimana per scendere in campo, fra campionato e coppe.

Luis Enrique spiega la sua filosofia

L'ex allenatore della Roma infatti ha fatto capire che gli piacerebbe avere giocatori che vedano la partita successiva come quella più importante per la propria carriera, ma questo non sia ovviamente possibile: "Quello che cerco di trovare, sono giocatori che vogliono sempre giocare la prossima partita come se fosse l'ultima o come se fosse la partita più importante della loro carriera. È molto difficile, è impossibile", ha spiegato.

Un esempio? Il PSG affronterà il Nizza pochi giorni prima del match di Champions League contro la Roma di Gasperini: le motivazioni saranno differenti fra le due partite e Luis Enrique lo sa: "Tutti sanno che normalmente una partita di Ligue 1 è meno eccitante, normalmente, di una partita di Champions League o di una finale di Coppa di Francia. Sabato, per cercare di vincere con il Nizza, bisogna avere undici giocatori che pensano che sia una partita di grande importanza per noi. Se pensi che questa partita puoi giocarla al 50%, siamo morti e sarà una sconfitta. E questo non significa che devi mettere i giocatori con più qualità in una partita come questa. Non è Football Manager dove metti gli undici migliori giocatori (di default) e vinci. No!".