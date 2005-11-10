Ligue 1, il PSG vince a Nizza e allunga in vetta: decisivo Ferran Torres. Ma Doué si fa male
Pierpaolo Matrone
Il Paris Saint-Germain continua a vincere e consolida il primato in Ligue 1, superando 3-2 il Nizza all'Allianz Riviera nell'undicesima giornata di campionato. La squadra di Luis Enrique viene sorpresa dopo appena otto minuti da Amoura, bravo a finalizzare un'azione avviata da Diop e rifinita da Clauss. La reazione dei parigini arriva alla mezz'ora e si concretizza con due reti nel giro di pochi secondi: al 31' Mayulu trasforma un calcio di rigore concesso dopo l'intervento del VAR per un fallo di mano di Mandza, mentre al 32' Désiré Doué completa la rimonta con un destro sul secondo palo, sfruttando l'assist di Hakimi. Prima dell'intervallo, però, arriva la brutta notizia per il PSG: Doué si infortuna al ginocchio destro ed è costretto a uscire in barella, in lacrime, lasciando il posto a Ferran Torres.
Ferran Torres firma il tris, Abdi accorcia nel recupero
Nella ripresa il PSG gestisce il possesso del pallone, senza però riuscire a chiudere immediatamente la partita. Luis Enrique prova a dare nuova energia alla squadra inserendo Dembélé, Pacho e Godts, mentre il Nizza cerca di rendersi pericoloso, trovando sulla propria strada un attento Safonov. All'85' arriva il gol del 3-1 firmato da Ferran Torres, servito da Dembélé, prima della rete di Abdi al 95' che fissa il risultato sul definitivo 3-2. Per i parigini si tratta della dodicesima vittoria consecutiva considerando tutte le competizioni, la settima di fila in campionato. Il PSG sale così a 26 punti, portandosi provvisoriamente a cinque lunghezze dal Lille secondo. Il Nizza resta invece fermo a quota 17, al sesto posto. A preoccupare Luis Enrique, più del risultato, sono soprattutto le condizioni di Doué, per il quale si teme un lungo stop.
Venerdì 20 novembre
Troyes-Le Havre 3-1
Sabato 21 novembre
Nizza-Paris Saint-Germain
Lens-Tolosa
Lille-Lione
Monaco-Auxerre
Strasburgo-Brest
Domenica 22 novembre
Paris FC-Angers
Lorient-Rennes
Olympique Marsiglia-Le Mans
CLASSIFICA
PSG 26 punti (11 partite giocate)
Lilla 21 (10)
Paris FC 20 (10)
Marsiglia 18 (10)
Lione 17 (10)
Nizza 17 (11)
Rennes 16 (10)
Monaco 16 (10)
Brest 15 (10)
Lorient 15 (10)
Lens 13 (9)
Tolosa 13 (10)
Troyes 11 (11)
Strasburgo 10 (10)
Auxerre 10 (10)
Angers 8 (10)
Le Mans 8 (10)
Le Havre 2 (11)