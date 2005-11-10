Aston Villa-Fenerbahce, le formazioni ufficiali: Muriqi sfida Jackson, Lukaku in panchina

È tutto pronto al Villa Park per la sfida tra Aston Villa e Fenerbahce, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Una gara che mette di fronte due squadre ambiziose, con gli inglesi guidati da Unai Emery e i turchi allenati da İsmail Kartal pronti a giocarsi le proprie carte sul palcoscenico europeo.

L'Aston Villa scende in campo con il 4-3-3. Tra i pali spazio a Suzuki, davanti al quale agiranno Wan-Bissaka, Lindelof, Pau Torres e Cash. A centrocampo Emery si affida al dinamismo di Manzambi, alla qualità di Barkley e all'equilibrio garantito da Kamara. Nel reparto offensivo spazio a Mbaye e McGinn sugli esterni, con Jackson chiamato a guidare il tridente.

Il Fenerbahce risponde con lo stesso modulo. In porta c'è Ederson, protetto dalla linea difensiva composta da Semedo, Skriniar, Aké e Brown. In mezzo al campo il tecnico turco punta su Yuksek, Kahveci e Guendouzi, mentre davanti il peso dell'attacco sarà affidato a Greenwood, Muriqi e Aydin. Particolare attenzione alla panchina dei gialloblù, dove Kartal può contare su due nomi di grande esperienza internazionale: N'Golo Kanté e Romelu Lukaku rappresentano infatti importanti alternative a gara in corso e potrebbero rivelarsi decisivi nel corso della sfida.

Aston Villa (4-3-3): Suzuki; Wan-Bissaka, Lindelof, Torres, Cash; Manzambi, Barkley, Kamara; Mbaye, Jackson, McGinn.

Fenerbahce (4-3-3): Ederson; Semedo, Skriniar, Aké, Brown; Yuksek, Kahveci, Guendouzi; Greenwood, Muriqi, Aydin.