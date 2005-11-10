Raul torna in panchina in Segunda Division: è fatta con l'Oviedo, manca solo l'ufficialità

Cambio a sorpresa sulla panchina del Real Oviedo. Nonostante la vittoria per 2-1 sul campo del Cadice e una posizione favorevole nella corsa ai playoff, il club asturiano ha deciso di esonerare Julián Calero, affidando la squadra a Raúl González Blanco. La decisione è arrivata direttamente dal Grupo Pachuca, azionista di maggioranza della società, con il proprietario Jesús Martínez che ha dato il via libera all'avvicendamento. A pesare sulla posizione di Calero sono state soprattutto le precedenti sconfitte contro il Las Palmas, vittorioso 3-2 al Carlos Tartiere, e il Numancia, che aveva eliminato l'Oviedo dalla Copa del Rey ai rigori.

Raúl González nuovo allenatore dell'Oviedo: prima esperienza nel calcio professionistico

Per Raúl, 49 anni, si apre una nuova fase della carriera da allenatore. L'ex capitano del Real Madrid era rimasto senza incarico dopo aver lasciato il Castilla nel giugno 2025 e avrà adesso l'opportunità di guidare una prima squadra nel calcio professionistico. Curiosamente, nel settore giovanile dell'Oviedo gioca anche suo figlio Héctor González, centrocampista del Vetusta arrivato la scorsa estate dal Cadice.

Oviedo, debutto di Raúl sabato contro il Girona: obiettivo promozione

Il nuovo tecnico esordirà sabato alle 21 contro il Girona, allo stadio Carlos Tartiere, in uno scontro diretto tra due formazioni appaiate in classifica. Raúl avrà un'intera settimana di allenamenti a El Requexón per conoscere la squadra e preparare il debutto. La missione affidatagli dalla proprietà è chiara: riportare il Real Oviedo nella Liga, centrando una promozione che rappresenta il principale obiettivo stagionale del club.