Julian Alvarez, notte da incubo in Atletico Madrid-Barcellona: Simeone lo difende

Doveva essere la serata del riscatto, si è trasformata in un'altra grande delusione per Julián Álvarez. L'attaccante dell'Atletico Madrid è stato protagonista in negativo della sfida contro il Barcellona, proprio la squadra nella quale avrebbe voluto trasferirsi durante l'ultima sessione estiva di mercato. Una trattativa mai concretizzata, che aveva lasciato l'argentino profondamente deluso e provocato anche i fischi dei tifosi colchoneros. Contro i blaugrana, Álvarez ha sprecato due clamorose occasioni davanti a Joan Garcia, pur contribuendo alla rete di Giuliano Simeone. Errori pesanti, che hanno impedito all'Atletico di sfruttare pienamente le occasioni create, con la squadra scivolata al terzo posto nella Liga.

La stampa spagnola attacca Julián Álvarez: "Torna all'inferno"

Le prestazioni dell'argentino sono finite immediatamente sotto la lente d'ingrandimento dei quotidiani spagnoli. Marca ha titolato "Julián torna all'inferno", mentre AS ha sottolineato quanto la serata abbia colpito emotivamente il giocatore, che sembrava vicino a riconquistare definitivamente la fiducia dei tifosi dopo le tensioni estive. Una parte del pubblico lo ha nuovamente fischiato dopo il secondo errore davanti al portiere avversario.

Simeone difende Álvarez: "Abbiamo bisogno del miglior Julián"

Nel postpartita, Diego Simeone ha preso le difese del suo attaccante: "Ha giocato una partita importante, è stato coinvolto in altre tre azioni oltre all'assist per Giuliano. E anche il cross per Baena è stato opera sua. Tutti volevamo quel gol, ma aspetteremo perché è un grande giocatore e per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo bisogno del miglior Julián, altrimenti non ci riusciremo". Parole di fiducia per un calciatore ancora alla ricerca della definitiva serenità dopo un'estate complicata.