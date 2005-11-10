Manchester United terzultimo, ma Carrick non molla: "Dimettermi? Non succederà"

Il Manchester United continua a vivere una stagione complicatissima, ma Michael Carrick non ha alcuna intenzione di abbandonare la panchina dei Red Devils. Dopo il rocambolesco 4-4 contro l'Aston Villa, il tecnico inglese ha escluso categoricamente l'ipotesi di dimissioni, nonostante il deludente diciottesimo posto in Premier League. Interrogato sull'eventualità di lasciare il proprio incarico, Carrick ha risposto senza esitazioni ai microfoni di Sky Sports: "Non succederà".

L'allenatore, 45 anni, ha poi riconosciuto le difficoltà attraversate dalla squadra, capace di conquistare appena una vittoria nelle prime dieci giornate di campionato. "Conoscete la situazione, non abbiamo vinto abbastanza partite. Ma ho tutta l'intenzione di proseguire il lavoro che abbiamo iniziato, ripartendo dai tanti aspetti positivi mostrati oggi, correggendo alcuni errori e tornando a vincere".

Manchester United, Carrick: "Non siamo in lotta per la salvezza"

L'unico successo stagionale in Premier League risale alla fine di agosto, quando il Manchester United aveva superato l'Ipswich per 5-2. Da allora, i risultati hanno progressivamente complicato la classifica, trascinando i Red Devils in zona retrocessione. Una posizione che, secondo Carrick, non rispecchia le reali possibilità della squadra. "Siamo a novembre. Non mi piace la situazione nella quale ci troviamo attualmente, ma abbiamo i mezzi per rimediare", ha assicurato il tecnico, respingendo l'idea che lo United debba già considerarsi coinvolto nella lotta per non retrocedere.