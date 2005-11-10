Raul può tornare ad allenare: l'ex Real Madrid è candidato per la panchina dell'Oviedo

Raúl González potrebbe presto tornare ad allenare. L'ex attaccante e leggenda del Real Madrid, senza squadra dal giugno 2025 dopo l'addio al Castilla, è finito nel mirino del Real Oviedo. Secondo quanto riportato da Marca, il club asturiano starebbe valutando un cambio in panchina a causa dei risultati poco convincenti ottenuti da Julián Calero. Nonostante la recente vittoria per 2-1 contro il Cadice, la posizione dell'allenatore rimane delicata, soprattutto dopo la deludente eliminazione dalla Copa del Rey contro il Numancia. La dirigenza starebbe quindi prendendo in considerazione diversi profili per un'eventuale sostituzione.

Raúl nel mirino del Real Oviedo: possibile nuova esperienza dopo il Castilla

Tra i candidati individuati dalla società spicca proprio Raúl, il cui percorso nel settore giovanile del Real Madrid risponderebbe alle caratteristiche ricercate dall'Oviedo. L'ex nazionale spagnolo ha guidato per cinque stagioni il Real Madrid Castilla, maturando un'esperienza importante nella formazione e nella gestione dei giovani talenti. A 49 anni, dopo diversi mesi lontano dalla panchina, potrebbe arrivare l'occasione per iniziare una nuova fase della propria carriera da allenatore. Al momento, tuttavia, non è stata presa alcuna decisione definitiva: Calero resta in carica, mentre il nome di Raúl rappresenta una delle opzioni al vaglio della dirigenza.

La situazione di Calero e le prossime valutazioni dell'Oviedo

Il successo contro il Cadice non sembra aver cancellato completamente i dubbi della società, che continua a riflettere sul futuro della guida tecnica. L'eventuale scelta di Raúl rappresenterebbe una scommessa su un allenatore con una lunga esperienza nel vivaio madridista, ma ancora alla ricerca di una nuova opportunità dopo la conclusione della sua avventura al Castilla.