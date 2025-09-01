Ufficiale Messi scende in Ligue 2. Lo Strasburgo gli rinnova il contratto e lo presta al Pau

Il Pau FC ha ufficialmente annunciato l’arrivo in prestito del promettente centrocampista offensivo Rayane Messi, che vestirà la maglia del club francese di Ligue 2 fino al termine della stagione 2025-2026. Il trasferimento arriva dopo il recente rinnovo di contratto con lo Strasburgo, valido fino al 2030, che conferma la fiducia del club alsaziano nel giovane talento francese.

Classe 2007, Messi si è distinto come leader della sua generazione e ha accumulato esperienza internazionale con la nazionale francese in tutte le categorie giovanili, dall’U16 all’U19. La sua carriera lo ha portato a consolidare tecniche, visione di gioco e capacità realizzative, qualità che lo rendono un prospetto di grande interesse per il futuro del calcio transalpino. Arrivato allo Strasburgo nell’agosto 2024, Messi ha rapidamente impressionato staff tecnico e dirigenti grazie al suo talento e alla sua maturità tattica. Il prestito al Pau rappresenta un’occasione importante per accumulare esperienza in Ligue 2 , crescere ulteriormente sotto il profilo competitivo e giocare con continuità in una stagione lunga e intensa.

In un comunicato ufficiale, lo Strasburgo ha sottolineato l’importanza di questa operazione: il club, molto attivo in questo mercato estivo, mira a garantire al giovane talento un percorso di crescita strutturato, combinando continuità di gioco e sviluppo tecnico. Messi avrà così l’opportunità di affinare il proprio calcio, confrontandosi con avversari di livello e preparandosi a tornare allo Strasburgo pronto a incidere a lungo termine nella prima squadra.