Real ko con l'Osasuna, critiche a Mbappé. Arbeloa: "Quando si sente pronto, gioca"

Il margine in cima alla Liga rischia di dissolversi in fretta per il Real Madrid. A una settimana dal sorpasso favorito dal ko del Barcellona a Girona, i Blancos hanno incassato una sconfitta pesante sul campo dell’Osasuna (2-1), riaprendo la corsa al primato: un successo blaugrana contro il Levante potrebbe ribaltare di nuovo la classifica.

Nel mirino della critica è finita la prova di Kylian Mbappé, apparso opaco come già accaduto a metà settimana contro il Benfica. Poca incisività e scarsa influenza sulla retroguardia avversaria: per AS è stato “scomparso”, mentre Marca gli ha assegnato un 4/10, il voto più basso.

Il contesto, però, attenua le accuse: Mbappé sta giocando nonostante un problema al ginocchio, e proprio questo ha acceso il dibattito sulle scelte di Álvaro Arbeloa. In molti si chiedono se insistere abbia senso, tra rischio di aggravamento e rendimento limitato. Il tecnico ha risposto così: “Non decido da solo. Parlo con lo staff medico e con Kylian: quando si sente pronto, gioca”.