Tottenham, pasticcio Romero: squalificato 4 turni. Addio fascia da capitano? Frank risponde

Due espulsioni in una sola stagione da parte di Cristian Romero sono stata una tassa salata da pagare per il Tottenham. Il capitano degli Spurs infatti arriva da un cartellino rosso ineccepibile per un tackle su Casemiro durante la sconfitta per 2-0 contro il Manchester United, intervento che gli è costata una squalifica di 4 giornate.

Thomas Frank, allenatore in carica, è intervenuto a riguardo in conferenza stampa in vista della partita contro il Newcastle in Premier League: "Per me è un leader, un giovane leader che impara ogni giorno. Quando giochi con così tanta passione e aggressività, queste cose possono succedere", ha esordito il tecnico. "Ciò non toglie che debba impararne la lezione per il futuro", la bacchettata impartita a 'Cuti'. La fascia da capitano, ad ogni modo, non è in discussione e rimarrà al centrale argentino.

Romero non tornerà in campo fino al 15 marzo contro il Liverpool. E le cattive notizie per gli Spurs aumentano in difesa, perché Destiny Udogie resterà fuori per 4-5 settimane a causa di un infortunio al bicipite femorale. Resta un rebus invece il rientro di Dejan Kulusevski, fuori da maggio per un problema al ginocchio: "Avrà un altro consulto a fine settimana, ma l'esclusione dalla lista Champions non è un buon segno", ha ammesso Frank. Con il Tottenham al 15° posto dopo 7 partite senza vittorie, il tecnico non ha nascosto la gravità della situazione: "Siamo disperati per la vittoria. Se non lo fossi, vorrebbe dire non capire in che posizione ci troviamo".