Roma-Real Madrid, blancos senza Militao. Mourinho: "Ha bisogno di altre due settimane"

Buone notizie in casa Roma in vista della partita di Champions League contro il Real Madrid, partita in programma all'Olimpico mercoledì 14 ottobre alle ore 21. I blancos non riescono a recuperare Eder Militao. Lo ha confermato José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Alavés de LaLiga.

"Militão non sarà disponibile domani, né a Roma, né contro il Siviglia. Ha bisogno ancora di un paio di settimane".

Il centrale brasiliano si era fatto male il 21 aprile, durante la sfida di Liga contro il Deportivo Alavés vinta dai Blancos per 2-1, riportando la rottura del tendine prossimale del bicipite femorale. Rientrato in gruppo nei giorni scorsi, sembrava avviarsi verso un pronto rientro.

Mourinho ha successivamente aggiornato anche sulle condizioni di Ferland Mendy e Rodrygo, entrambi assenti dalla lista dei convocati per la gara contro il Villarreal: "Mendy oggi è tornato per la prima volta in campo con noi, mentre Rodrygo è un po' più indietro".