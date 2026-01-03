Real Madrid, Xabi Alonso: "Vigili sul mercato. Rodrygo? Ottime sensazioni su di lui"

Prima conferenza stampa del 2026 per Real Madrid e primi interrogativi ancora senza risposta. Alla vigilia della sfida contro il Real Betis, Xabi Alonso non ha sciolto né il nodo legato a Huijsen, assente dall’allenamento mattutino, né quello relativo al rientro di Kylian Mbappé, per il quale il tecnico ha evitato di fissare una data precisa.

L’allenatore ha però mostrato fiducia nell’approccio della squadra: “Affrontiamo la partita con entusiasmo. Vogliamo giocare una bella partita e vincerla”. Parole che arrivano dopo un finale di 2025 segnato da tensioni, culminate nei fischi del Bernabéu all’indirizzo di Vinícius Júnior. Su questo punto, Xabi Alonso ha scelto un tono conciliatorio: “Domani tocca a noi dare per ricevere, trasmettere quella voglia e quel ritmo di cui abbiamo bisogno. Se scorre in entrambe le direzioni, ce la godremo”.

Nel corso della conferenza, il tecnico ha risposto anche alle domande sull’assetto offensivo e sul ruolo di Rodrygo: “Rodry può giocare in qualsiasi dei tre ruoli offensivi. Ha chiuso l’anno in ottima forma e abbiamo ottime sensazioni su di lui. Abbiamo bisogno di lui, come di tutti. Per sostituire Kylian abbiamo diverse opzioni, e Rodrygo è una di queste”.

Infine, uno sguardo al mercato, senza sbilanciarsi: “È nostro dovere essere sempre vigili, anche se siamo contenti della squadra”.