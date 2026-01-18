Real Sociedad-Barcellona, le formazioni ufficiali: out Lewandowski, c'è Ferran Torres da '9'
La classifica non ammette distrazioni e il Barcellona lo sa bene. Con il Real Madrid tornato a ridosso dopo l’ultimo successo, i blaugrana sono chiamati a rispondere sul campo della Real Sociedad per tenere a distanza i Blancos, ora a una sola lunghezza. Al Reale Arena, Hansi Flick si gioca una partita che vale ossigeno. Note le formazioni ufficiali.
Il tecnico tedesco disegna un 4-2-3-1 con una scelta a sorpresa davanti: Ferran Torres vince il ballottaggio con Lewandowski e guida l’attacco, supportato da Yamal e Dani Olmo. In mezzo, doppio perno Pedri–de Jong, mentre Koundé agisce da terzino destro. Speculare lo schieramento dei baschi di Pellegrino Matarazzo, che si affida a due ex PSG: Carlos Soler in regia e Gonçalo Guedes sulla corsia mancina. Il capitano Oyarzabal è l’unica punta.
Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Gomez; Soler, Turrientes; Kubo, Mendez, Guedes; Oyarzabal
Barcellona (4-2-3-1): Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsi, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, Fermin, Olmo; Ferran