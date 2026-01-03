Real Madrid, Xabi Alonso: "Endrick via per giocare. Mbappé in Supercoppa? Vediamo"

La prima conferenza stampa del 2026 di Xabi Alonso non ha sciolto i nodi più attesi. Restano da valutare le condizioni di Huijsen, assente dall’allenamento mattutino, così come quelle di Kylian Mbappé, per il cui rientro il tecnico non ha voluto indicare una data precisa. Alla vigilia della sfida contro il Real Betis, però, il messaggio è chiaro: “Affrontiamo la partita con entusiasmo. Vogliamo giocare una bella partita e vincerla”.

Il rapporto con il pubblico del Bernabéu, reduce dai fischi a Vinícius Junior nell’ultima gara del 2025, è stato un altro tema centrale. Xabi Alonso ha scelto un tono distensivo: “Domani tocca a noi dare per ricevere, trasmettere quella voglia e quel ritmo di cui abbiamo bisogno. Se scorre in entrambe le direzioni, ce la godremo”. Sul brasiliano ha aggiunto: “Vini ha un bell’aspetto, è felice e sorridente. La pausa è stata utile a tutti”.

Capitolo infermeria: Dani Carvajal si è allenato regolarmente. “Ha lavorato per tutta la seduta. Domani decideremo la rosa. Giocatori come lui sono essenziali, non solo in campo ma anche per la leadership. Averlo di nuovo con noi è già un aiuto”, ha spiegato l’allenatore. Su Mbappé, invece, cautela totale: “Rinvieremo le scadenze, è una questione di sensazioni. La Supercoppa? Vedremo”.

Spazio anche al prestito di Endrick all’Olympique Lione: “A questo punto della carriera ha bisogno di giocare. Capisco la scelta del club di investire nella sua crescita”. Infine Huijsen: “Avvertiva un po’ di fastidio, abbiamo preferito essere cauti. Decideremo domani”. Tra attese e certezze, il Real Madrid riparte affidandosi a entusiasmo e pazienza.