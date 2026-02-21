Il North London Derby decisivo per la stagione dell'Arsenal. Rice: "Partita da non sbagliare"

Alla vigilia del North London Derby, Declan Rice ha ribadito quanto pesi la sfida contro il Tottenham, soprattutto in un momento chiave della corsa al titolo. Intervistato da The Sun, il centrocampista dell’Arsenal ha ricordato un messaggio ricevuto appena arrivato nella capitale inglese: "Ricordo che Bukayo Saka mi disse: 'Qui non puoi perdere i derby contro gli Spurs'. Per i tifosi, per il club, per lo staff: è la partita che non puoi sbagliare", ha raccontato Rice, sottolineando l’atmosfera unica che accompagna questa rivalità storica.

Esperto di derby - Il nazionale inglese, ex West Ham, conosce bene l’intensità delle stracittadine e non nasconde l’impatto emotivo vissuto nella sua prima trasferta in casa del Tottenham: "È elettrico. La prima volta lì è stata qualcosa di speciale. Senti un’energia diversa, il giorno del derby cambia tutto". Parole che testimoniano la consapevolezza del momento, con i Gunners attualmente soli in vetta alla Premier League, davanti al Manchester City.

Rice si aspetta una gara durissima: "Sarà complicata, vorranno prendersi la rivincita. Ma anche noi saremo pronti". Una dichiarazione d’intenti chiara, a poche ore da un confronto che potrebbe indirizzare in modo decisivo la stagione dell’Arsenal.