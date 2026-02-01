LaLiga, il Getafe ci prova ma non sfonda: solo 0-0 in casa contro il Celta Vigo

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Oggi alle 20:29Calcio estero
Reti bianche e poche emozioni nel penultimo match di giornata nel massimo campionato spagnolo. Getafe e Celta Vigo si accontentano di un punto a testa al termine di una sfida giocata meglio dai padroni di casa, che però non sono riusciti a concretizzare le occasioni create.

Venerdì 30 gennaio
Espanyol - Alaves 1-2

Sabato 31 gennaio
Real Oviedo - Girona 1-0
Osasuna - Villarreal 2-2
Levante - Atletico Madrid 0-0
Elche - Barcellona 1-3

Domenica 1 febbraio
Real Madrid - Rayo Vallecano 2-1
Real Betis - Valencia 2-1
Getafe - Celta Vigo ore 0-0
Athletic Club - Real Sociedad ore 21:00

Lunedì 2 febbraio
Maiorca - Siviglia ore 21:00

Questa la classifica
1. Barcellona – 55 punti (22 partite giocate)
2. Real Madrid – 54 punti (22)
3. Atlético Madrid – 45 punti (22)
4. Villarreal – 42 punti (21)
5. Betis – 35 punti (22)
6. Espanyol – 34 punti (22)
7. Celta Vigo – 33 punti (22)
8. Real Sociedad – 27 punti (21)
9. Osasuna – 26 punti (22)
10. Alavés – 25 punti (22)
10. Girona – 25 punti (22)
12. Elche – 24 punti (22)
12. Siviglia – 24 punti (21)
12. Atletico Bilbao – 24 punti (21)
15. Valencia – 23 punti (22)
15. Getafe – 23 punti (22)
17. Rayo Vallecano – 22 punti (22)
18. Maiorca – 21 punti (21)
19. Levante – 18 punti (21)
20. Real Oviedo – 16 punti (22)

