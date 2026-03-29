Caos Coppa d’Africa, il presidente della CAF: "Senegal? Rispetteremo la decisione del TAS"

A margine del Comitato Esecutivo odierno, il presidente della CAF (Confederazione Africana di Calcio) Patrice Motsepe ha proferito parola in seguito agli ultimi giorni movimentati e stracolmi di dibattiti. Il riferimento va alla decisione di togliere la Coppa d'Africa al Senegal, impartendo sconfitta a tavolino e il trofeo al Marocco, con tanto di reazione immediata dei Leoni della Teranga che si sono appellati al TAS appunto.

"Dobbiamo voltare pagina. Dobbiamo continuare a lavorare per sviluppare il calcio. Dobbiamo sostenere ogni nazione che disputerà la Coppa del Mondo", ha esordito il numero uno della CAF. Passando poi al tema caldo del giorno: "Il mio messaggio ai senegalesi è: siamo con voi, vi sosteniamo. Siamo tutti africani. Ho rivolto lo stesso messaggio ai marocchini. Molti senegalesi vivono in Marocco. Non useremo il calcio per dividere le persone, deve servire a unire".

Motsepe ha aggiunto che si recherà in Senegal nelle prossime settimane. Si è detto impressionato dal numero di tifosi senegalesi presenti sulle tribune degli stadi marocchini durante le partite dei Leoni della Teranga nella Coppa d'Africa. Attraverso le parole del suo presidente, la CAF ha annunciato che non rilascerà commenti sulla decisione della commissione d'appello della Confederazione Africana di Calcio di revocare la vittoria al Senegal a favore del Marocco. "Qualunque sia la decisione del TAS, la rispetteremo", ha avvertito Patrice Motsepe.

Lo stesso TAS negli ultimi giorni ha reso noto l'appello della Federcalcio senegalese con un comunicato ufficiale: "La Federcalcio senegalese (FSF) richiede inoltre l'immediata sospensione del termine per la presentazione del ricorso fino a quando non saranno rese note le motivazioni complete della decisione della CAF. La decisione della CAF del 17 marzo 2026 conteneva solo il verdetto del Collegio di Appello della CAF".